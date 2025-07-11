Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Killik köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Anız Yangını: 50 Dönüm Zarar - Son Dakika
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