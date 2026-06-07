Tokat'ta Ara Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Tokat'ta Ara Seçim Heyecanı

Tokat\'ta Ara Seçim Heyecanı
07.06.2026 09:44
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Tokat'ta Reşadiye ve Almus ilçelerinde ara seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Kuşçu İlkokulu'nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 2 sandıkta 710 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldelerinde de oy verme işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Tokat'ta belde statüsü kazanan 4 beldede 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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