Tokat'ta atıl arazide oluşturulan üzüm bağlarından ilk ürünler alınmaya başlandı - Son Dakika
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Tokat'ta atıl arazide oluşturulan üzüm bağlarından ilk ürünler alınmaya başlandı

Tokat\'ta atıl arazide oluşturulan üzüm bağlarından ilk ürünler alınmaya başlandı

Tokat'ın Pazar ilçesindeki bin dekarlık atıl arazide oluşturulan üzüm bağlarından ilk ürünler alınmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde 'Bağ Vatanına Dönüyor Çayköy Bağ Projesi' hazırlandı. İlk ürünlerin alınmaya başlandığı köyde 200 ton civarında yaprak hasat edildi, yaklaşık 600 ton da üzüm rekoltesi elde edilmesi bekleniyor.

28.08.2024 12:48
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Tokat'ın Pazar ilçesindeki bin dekarlık atıl arazide oluşturulan üzüm bağlarından ilk ürünler alınmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde "Bağ Vatanına Dönüyor Çayköy Bağ Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında yıllar önce bağcılık ile uğraşan ama zamanla başka tarım ürünlerine yönelen 60 haneli Çayköy'de 2021'de devlet desteği ile sulama havuzu oluşturuldu, ardından bin dekarlık alanda 2 bin asma fidanı toprakla buluşturuldu.

İlk ürünlerin alınmaya başlandığı köyde 200 ton civarında yaprak hasat edildi, yaklaşık 600 ton da üzüm rekoltesi elde edilmesi bekleniyor.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, 3 yıl önce Çayköy'de devletin üreticilere destek vererek proje başlattığını söyledi.

Projenin meyvelerini almaya başladıklarını dile getiren Köklü, "Proje, günümüzün rakamları ile 70-80 milyon lira harcanarak desteklenmiş. Ekonomimize katkısı, yılda 20 milyon lira civarında. Burada bağ yaprağı, üzümün satışından elde edilen gelir ve istihdam, yatırımın ne kadar önemli olduğunu, Tokat'ımıza ne kadar katkı verdiğini açıkça gösteriyor. Biz de bundan çok memnunuz." dedi.

Çayköy'de eskiden de bağcılık yapıldığına dikkati çeken Köklü, şunları kaydetti:

"Şimdi desteklerle çiftçilerimiz biraz daha profesyonel satışa yönelik harekete geçti. Biz, asıl istidam yönündeyiz. İnsanlar para kazanıp orada sigortalı şekilde çalışabiliyorsa, devlet olarak ondan memnun kalıyoruz. Emeği geçen tüm eski valilerimize, siyasi temsilcilerimize, bakanlık temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tokat'ın yüzde 50 civarında orman arazisi var. Tarım arazileri çok geniş. Sulanabilir, kuru tarımın da çok iyi yapıldığı bölge."

Çiftçi Fatih Emre Özmen de Çayköy'de dedeleri zamanında üzüm üretimi yapıldığını belirtti.

Babalarının sonradan üzümcülüğü bıraktığını anlatan Özmen, "Buğday ve ayçiçeği ekmeye başlamışız. Şu anda üzümden iyi verim alıyoruz. 55 dönümlük alanda üretim yaptık. Bu alandan 8 ton yaprak hasat ettik. Üzümde de 30 ton civarında bekliyoruz. Köyümüzde bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapılıyor. 3 hane dışında herkes üzüm işi ile uğraşıyor. Devletimizin verdiği desteğe çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta atıl arazide oluşturulan üzüm bağlarından ilk ürünler alınmaya başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta atıl arazide oluşturulan üzüm bağlarından ilk ürünler alınmaya başlandı - Son Dakika
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