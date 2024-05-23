Tokat'ta bağ evinde patlama: 1 ölü - Son Dakika
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Tokat'ta bağ evinde patlama: 1 ölü

Tokat\'ta bağ evinde patlama: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören 29 yaşındaki Sefa Can Karaçoban hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

23.05.2024 21:37
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sefa Can Karaçoban'ın cenazesi, defnedildi.

Patlamada yaralanarak kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sefa Can Karaçoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaçoban'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Karayaka beldesindeki baba evine getirildi ve helallik alındı.

Olayın gerçekleştiği yerin hemen yanında bulunan musallada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaçoban'ın cenazesi, belediye mezarlığında toprağa verildi.

Olayda yaralanan diğer 6 kişinin tedavileri ise Tokat, Erbaa ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta bağ evinde patlama: 1 ölü - Son Dakika

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