Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
S.G. idaresindeki 34 HA 5355 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Reşadiye kara yolu Darıderesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Bariyerlere Çarpan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika
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