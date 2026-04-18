Tokat\'ta Çilek Yüklü Kamyonda Yangın

Tokat'ta çilek yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
M.D. (32) idaresindeki 35 Z 2524 plakalı kamyon, Tokat- Niksar kara yolu Gökdere köyü yakınlarında seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu kamyon kullanılamaz hale geldi.
