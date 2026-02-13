Tokat'ta Cinayet Davası: Ağır Ceza Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokat'ta Cinayet Davası: Ağır Ceza Talebi

Tokat\'ta Cinayet Davası: Ağır Ceza Talebi
13.02.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Mustafa Koç hakkında müebbet hapis talep edilirken, diğer 7 sanığa da ceza isteniyor.

TOKAT'ta, dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Yalman'ı (31) öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Mustafa Koç (42) ile tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, Koç için 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar içinse müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, 29 Mart 2025'te Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç'u yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Yalman kurtarılamadı. Yapılan incelemede Yalman'ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında kan izleri ve kanlı taşlar bulundu, soruşturma genişletildi. Gözaltına alınan Mustafa Koç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Koç'a yardım ettikleri suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Koç hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', diğer 7 kişi hakkında ise 'kasten öldürmeye iştirak' ve 'Delileri yok etme' suçundan dava açıldı. Sanıklar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç, diğer sanıklar ve hayatını kaybeden Hatice Yalman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Mustafa Kemal Koç hakkında, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer 7 tutuksuz sanık için müebbet hapis istedi.

Hatice Yalman'ın babası Duran Yalman ise mahkeme salonunda Mustafa Koç'a "Benim çocuğum öldü. Ben çocuğumu istiyorum" dedi. Yalman sanığa hakaret edince mahkeme başkanı salondan çıkarılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı 6 Mart'a erteledi.

Kaynak: DHA

Mustafa Koç, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Cinayet Davası: Ağır Ceza Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:36:48. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Cinayet Davası: Ağır Ceza Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.