Tokat'ta Diş Hastanesi Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokat'ta Diş Hastanesi Kapasitesi Artıyor

Tokat\'ta Diş Hastanesi Kapasitesi Artıyor
24.06.2025 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi, hasta sayısını artırarak daha fazla hastaya hizmet vermeyi hedefliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde hasta kapasitesi artırılmak isteniyor.

TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi, sahip olduğu yüksek teknolojik cihazlarla uzun süren diş tedavilerinin süresini kısaltarak vatandaşlara konusunda uzman akademisyenler tarafından hizmet sağlıyor.

Randevulu ya da randevusuz başvuruların tamamının çok kısa sürede sonuçlandırıldığı hastanede, diş ölçüm ve kalıp alma süreçlerinde öğürme refleksine bağlı hasta konforunu olumsuz etkileyen durumlar, kuruma kazandırılan yeni cihazlarla ortadan kaldırılmış durumda. Günlük 100 ilk muayene hasta girişi ve 1000 hasta tedavisinin gerçekleştirildiği hastane, çok daha fazla hastaya hizmet verebiliyor.

TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Balcı Yüce, hem günlük ilk muayene başvuru sayıları hem de günlük tedavi sayıları noktasında, 2024'e göre en az yüzde 50'ik bir hasta sayısı artışı hedeflediklerini belirtti.

Fakültede tedavi ve eğitim alanında son teknolojik cihazları kullanmaya başladıklarına işaret eden Yüce, şöyle devam etti:

"2024 yılında günlük ortalama 800 ila 1000 arasında değişen bir hasta girişimiz var hastanemize. 2025 yılında bu sayıyı, 2025'in yarısına geldik ama 1500'lere çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Günlük muayene olmak için başvuran hasta sayısını 100'lerden, 150'lere, 200'lere çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Hastanemizin şu an randevuları çok yoğun değil. O yüzden bu açık çağrı niteliğinde bütün hastalarımızın, Tokat halkının, belki çevre illerden ilçelerden gelecek hastaların, fakültemize başvurarak, hastanemize başvurarak istedikleri hizmetleri hızlı bir şekilde almaları için bir kolaylık sağlayacaktır."

Tel tedavisinde, çocuk bölümünde, diş eti tedavisinde, dolgu bölümünde, kanal tedavisinde, ağız diş çene cerrahisinde, bütün ana bilim dallarında, protetik diş tedavisinde günlük 150-200'e yakın hastanın tedavisini sağlayacak teknik donanım ve personele sahip olduklarını vurgulayan Yüce, "Bütün hizmetlerimiz, özel hastanelerde, özel kliniklerde hastaların elde edeceği hizmetten geri kalmayan, son teknoloji cihazlarla ve alanında çok yetkin hekimlerle uyguladığımız tedavilerdir. Bütün hastaları kurumumuza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Hatırlı da hastaların diş ölçülerinin alınması esnasında yaşadığı öğürme refleksinin, fakülteye kazandırılan dijital ölçü cihazı ile ortadan kalktığını aktararak şunları kaydetti:

"Ölçü alım işlemleri hastalar açısından konforlu ve onları mutlu edecek bir süreç haline dönüştü. Bu cihazımızın ağız içi dijital ölçü almamızı sağlayan bir cihazımız. Bu cihaz ile birlikte biz çağın gerekliliklerini hem eğitim anlamında, hem de hasta tedavileri anlamında yakalamış bulunmaktayız. Bu cihaz ile birlikte net bir şekilde düzgün ölçüler alabiliyoruz. Hastaların konforunu artırmaya bu şekilde sahibiz ve yapacağımız işlemlerin çok daha düzgün, hastaya uyumlu bir şekilde yapılması imkanına sahip olmuş bulunuyoruz. Dijital ölçü alımı sırasında bulantı gibi olaylarla karşılaşmadığımız için hastaları kliniğimizde mutlu edecek cihazlarımızdan biri olacak bu."

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Diş Hastanesi Kapasitesi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:52:12. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Diş Hastanesi Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.