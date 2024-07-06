Tokat'ta düğüne milli maç arası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta düğüne milli maç arası

Tokat'ta dünyaevine giren Elif ve Mert Üner çifti, düğünlerine milli maç arası verdi. Çift ve davetliler, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için düğünlerine mola verdi. Düğün sahibi çift, maçın sonucuna göre çifte mutluluk yaşayacaklarını belirtti.

06.07.2024 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta düğüne milli maç arası

TOKAT - Tokat'ta bir düğün salonunda yapılan düğünle dünyaevine giren çift, düğünlerine milli maç arası verdi.

Tokat'ta dünya evine giren Elif ve Mert Üner çifti, A Milli Futbol Takımı'nın heyecanına ortak oldu. Saat 22: 00'da başlayan maç nedeniyledüğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmaya odaklandı. 20: 00 da salona çıkarak davetliler ile oyun havası oynayan çift maçın başlamasıyla karşılaşmayı izledi.

"Kazanırsak çifte mutluluk olacak"

Dünya evine giren Mert Üner, milli maçı izlemeyi çok istediklerini belirterek," Biz milleti maçı izlemeyi çok istiyorduk. Düğünümüze gelen misafirlerimizin de bunu istediğini gördük. Bunun içinde maçı ekrana yansıtmayı düşündük. İnşallah bugün kazanırsak bizim için çifte mutluluk olacak. Düğün tarihimizi çok önceden belirlediğimiz için erteleyemedik. Kendimizde maçı izlemek isteğimiz için böyle bir şey yaptık. Gören insanlar çok şaşırıyor. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Hollanda, Dünya, Tokat, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta düğüne milli maç arası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:47 Yıkıldık resmen A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
21:39 Hollanda’yı elersek işimiz daha da zor A Milli Takım’a dişli rakip Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:18 Sopa ve bıçaklarla saldırdılar Giresun’da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sopa ve bıçaklarla saldırdılar! Giresun'da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 23:42:19. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta düğüne milli maç arası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement