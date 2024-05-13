Tokat'ta Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Tokat'ta Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Tokat\'ta Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Tokat'ta Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Niksar Kavşağı'ndan başlayıp Hıdırlık Köprüsü'nde sona erdi. Yürüyüşe Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Hatipoğlu, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını önemsediğini belirtirken, Yazıcıoğlu ise engelsizleştirme anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

13.05.2024 15:51
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Tokat'ta Engelliler Haftası nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Niksar Kavşağı'ndan Belediye Bandosu ve Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş Hıdırlık Köprüsü'nde sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Numan Hatipoğlu, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hatipoğlu, "Toplumsal duyarlılığımızı artırmak anlamında engelli bireylerimizi hayatımızın her alanında bir arada görmek, ailelerimizle beraber meydanlarda, alışveriş merkezlerinde, lokantalarda görmek, onların toplum hayatımızda kaynaştığını görmek benim için özellikle 30 yıllık meslek hayatımızın süreci içerisinde geldiğimiz nokta bakımından büyük bir anlam taşıyor. Cumhurbaşkanımız 2002 yılından itibaren engelli ailelerin hayatına önemli dokunuşlar yaptı. Engelli bireylerimiz ülkemizin birer emaneti." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da "Ayrıştıran değil birleştiren, kentleri engelsizleştiren belediyecilik anlayışımızla özel gereksinimli kardeşlerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın, çok kıymetli özel gereksinimli hemşehrilerimizle, dayanışma ve birliktelik duygularımızı pekiştirmesine vesile olmasını dilerim." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Kır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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