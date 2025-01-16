Tokat'ta Eş Zamanlı Silah Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
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Tokat'ta Eş Zamanlı Silah Operasyonu: 19 Gözaltı

Tokat\'ta Eş Zamanlı Silah Operasyonu: 19 Gözaltı

Tokat'ta jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

16.01.2025 16:13  Güncelleme: 16:16
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TOKAT'ta jandarmanın eş zamanlı düzenlediği silah operasyonunda 19 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, ateşli silahla işlenen suçların önlenmesi, yasa dışı silah imalatı ve ticareti ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Zile ilçesinde 29 adrese eş zamanlı belirtilen adreslere yapılan operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 29 bin 200 tabanca mermisi, 281 şarjör, 110 tabanca kapak takımı, 45 tabanca gövdesi, 28 av tüfeği, kılıç, 128 kilo kıyılmış tütün ve 14 bin 727 makron ele geçirildi. Olayla ilgili 19 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA

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