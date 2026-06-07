Tokat'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

07.06.2026 12:40
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Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cem Yücel F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak yolun kenarında bekleyen motosiklete çarptı.

Kazada, motosikletteki Çetin Coşkun (24) ve Semih Özer (21) ağır, otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat K. (35) hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Çetin Coşkun ve Semih Özer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sola sinyal verip sağa manevra yaparak kazaya yol açtığı belirlenen 60 M 2028 plakalı araç sürücüsü Ali Osman T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü Cem Yücel F. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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