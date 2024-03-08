Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir lise tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi
Sulusaray Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin organize ettiği kermeste yöresel yemek ve giyecek kermesi düzenlendi.
Çarşı Meydanı'nda yapılan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen 323 bin 500 lira İHH aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacak.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Filistin yararına düzenlenen kermes büyük ilgi gördü - Son Dakika
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. İnan, takımın başında ilk antrenmanını yönetti. Antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Gaziantep ekibi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde koordinasyon kurullarının olacağını belirterek, başhekimle birlikte hastaneyi yönetecek olan bir yönetim kurulu olmasını istediklerini söyledi. Koca, hastanelerin verimlilik, randevu sistemleri ve hastaların memnuniyeti gibi kriterlere göre koordinasyon kurulu içinde hizmet vereceğini ifade etti. Ayrıca, Beykoz'a 800 yataklı bir hastane yapılacağını da duyurdu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futsalda yarı finalistler belirlendi. Türkiye ile Japonya arasındaki çeyrek final maçında Japonya, 3-1'lik skorla galip gelerek yarı finale yükseldi. Diğer çeyrek final maçlarında İran, Cezayir'i 8-2, Brezilya Tayland'ı 6-2 ve İspanya İtalya'yı 5-3 mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde İran-Brezilya ve Japonya-İspanya eşleşmeleri oluştu.
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'İletişim Becerilerinde Drama' adlı etkinlik, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Etkinlikte, iletişimin temeli olan tanışma oyunları ve mesleklerine yönelik canlandırma çalışmaları yapıldı. Etkinlik sonunda, yapılan çalışmaların kazanımları değerlendirildi ve eğitmen Hülya Nigar Atar'a teşekkür belgesi takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." ifadelerini kullandı.
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