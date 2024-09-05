Tokat'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüsün Devrilmesi: 25 Yaralı, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüsün Devrilmesi: 25 Yaralı, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı, bunlardan 12'si taburcu edildi. Kazada 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Yaralıların durumu ile ilgili bilgiler veren Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, kazanın ardından hastanelerde tedavi altına alınanların sağlık durumlarının sürdüğünü belirtti.

05.09.2024 11:50
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Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 25 kişiden 12'si taburcu edildi.

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AA muhabirine, dün fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada yaralananların hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Hastanede yaralananların tedavilerinin yapıldığını belirten Çeçen, "1 çocuğumuz hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişi hastanemizden Tokat'a sevk edildi, tedavileri orada sürüyor. Burada 12 yaralımız kalmıştı, bu hastalar taburcu edildi. Kızımızın cenazesi de yakınlarına teslim edildi. Minibüs şoförünün tedavisi Tokat Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Allah bir daha böyle kaza göstermesin." ifadesini kullandı.

Niksar ilçesinde dün, Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs Kayapaşa Mahallesi'nde devrilmiş, kazada yaralanan 26 kişiden 5 yaşındaki Eylem Debek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüsün Devrilmesi: 25 Yaralı, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüsün Devrilmesi: 25 Yaralı, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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