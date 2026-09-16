Tokat\'ta ihtiyaç sahibi 211 aileye 2\'şer bin liralık kırtasiye çeki verildi

Tokat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tokat Şubesi iş birliğiyle, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardım kampanyası düzenledi.

"Bir Çanta Umut Taşır, Bir Kalem Hayaller Yazar" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında 211 aileye 2'şer bin lira değerinde kırtasiye alışveriş çeki verildi.

Yardımların ailelere teslim edilmesi amacıyla Sümbül Baba Tekkesi'nde düzenlenen programa İl Müftü Yardımcısı Ümmühan Mert ile ihtiyaç sahibi aileler katıldı.

Programda Tokat İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Kadir Yücel, öğrencilerin eğitim hayatında karşılaşabilecekleri maddi ve manevi güçlükler ile bu süreçte ailelerin ve çevrenin taşıdığı sorumluluklar üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Program, yardım çeklerinin ailelere teslim edilmesinin ardından sona erdi.