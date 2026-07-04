Tokat'ta İşçiler Zafer Kazandı - Son Dakika
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Tokat'ta İşçiler Zafer Kazandı

04.07.2026 10:26
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Şık Makas işçileri, 260 günlük direnişin ardından haklarını alarak zaferle taçlandırdı.

Haber: Savaş KALKAN

TOKAT -

Tokat'ta Şık Makas CRS Tekstil fabrikasında çalışırken hakları ödenmeden işten çıkarılan ve Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) öncülüğünde 260 gündür eylemlerini sürdüren tekstil işçilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen işçiler, zaferlerini Tokat'ın yöresel oyunu "ellik" oynayarak ve halaylar çekerek kutladı.Etkinlikte konuşan Şık Makas CRS Tekstil İşçileri Sözcüsü Sündüs Akkan, 260 gün önce yola çıktıklarında kendilerine "vazgeçersiniz" denildiğini belirterek, "Biz yalnızca ekmeğimiz için değil; onurumuz, geleceğimiz ve birbirimiz için direndik. Bu süreçte açlığı, yorgunluğu, soğuğu ve sıcağı birlikte göğüsledik. İşte bize zaferi götüren de tam olarak bu omuz omuza duruşumuzdu" dedi.

"İŞÇİLER BİRLEŞİRSE KAZANIR"

Zaferin sadece Şık Makas işçilerinin değil, haksızlığa boyun eğmeyen tüm işçi sınıfının zaferi olduğunu vurgulayan Akkan, Türkiye'nin dört bir yanındaki emekçilere seslenerek, "Asla yalnız değilsiniz. Hakkınızı aramaktan korkmayın. Birlik olun, yan yana durun ve birbirinize güvenin. Çünkü biz gördük ki hiçbir güç, omuz omuza veren işçilerden daha büyük değildir. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın örgütlü mücadelemiz" ifadelerini kullandı.

"TOKAT'TA 15 YIL SONRA YAŞANAN EN BÜYÜK DİRENİŞ ZAFERLE BİTTİ"

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise Şık Makas direnişinin tekstil iş kolunda ve bölgede tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Kentte en son 15 yıl önce Tekel tütün işçilerinin direniş gerçekleştirdiğini hatırlatan Türkmen, şunları söyledi:

"Tokat'ta yıllar sonra yaşanmış en büyük ve ilk işçi direnişi zaferle bitti. Bu zafer bütün Tokat halkının zaferidir. Çünkü Şık Makas, yakın zamana kadar 3 binden fazla işçinin çalıştığı, neredeyse kentteki her aileden birinin yolunun geçtiği bir fabrikaydı. Son 1,5 yıldır 2 binden fazla işçi tazminatsız, içerideki ücretleri bile verilmeden kapı önüne konulmuştu. İşçiler kirasını, borcunu ödeyemez hale gelmişti. Onlar kazandı, onlarla birlikte tüm Tokat kazandı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şık Makas, Ekonomi, Güncel, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta İşçiler Zafer Kazandı - Son Dakika

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