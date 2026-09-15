Tokat\'ta jandarma okul servislerini denetledi, sürücülere eğitim verdi

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle, Tokat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda jandarma asayiş ve trafik timleri gerekli emniyet ve trafik tedbirlerini aldı.

Bu kapsamda okul servis araçları ve sürücüleri denetlendi. Sürücülere Okul Servis Araçları Yönetmeliği, SRC belgesi, psikoteknik değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası, öğrencilerin güvenli şekilde araçlara bindirilip indirilmesi, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere de güvenli ulaşım ve trafik kuralları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevreleri, okul servis araçları ve güzergahlarında denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.