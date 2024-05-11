Tokat'ta kadın çiftçilere kene ve KKKA eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Tokat'ta kadın çiftçilere kene ve KKKA eğitimi veriliyor

Tokat\'ta kadın çiftçilere kene ve KKKA eğitimi veriliyor

Tokat'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibi, köylerdeki kadın çiftçilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve kene hakkında bilgilendirme eğitimi veriyor. Eğitimde kene ve KKKA hastalığıyla mücadele yöntemleri anlatılıyor ve çiftçilere kene ilacı dağıtılıyor. Hedef, 70 köyde 1500 kadına ulaşmak. Kadın çiftçiler, eğitimden memnun olduklarını ve kene konusunda bilinçlendiklerini belirtiyor.

11.05.2024 13:13
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Tokat'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibince köylerdeki kadın çiftçiler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve kene hakkında bilgilendiriliyor.

İlkbahar mevsiminde kene ve KKKA vakalarının görülmeye başlaması nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Sevda Çelik ile ekibi, köy köy dolaşarak kadın çiftçilere eğitim veriyor.

Kene ve KKKA hastalığıyla mücadelenin önemi ile korunma yollarının anlatıldığı eğitimin ardından çiftçilere, büyükbaş hayvanları ilaçlamaları için kene ilacı dağıtılıyor.

Bu yıl bugüne kadar 16 köyde yaklaşık 300 kadına eğitim veren Çelik ve ekibinin hedefi, 70 köyde 1500 kadına ulaşmak.

Çelik ve ekibi, son olarak Kızılöz köyünde yaşayan çiftçi kadınlara Kur'an kursunda kene eğitimi ve KKKA hastalığıyla ilgili eğitim verdi.

Çelik, AA muhabirine, kene konusunda köy köy dolaşarak kadın çiftçileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Ebola, sıtma ve veba gibi KKKA'nın da vektörel bir hastalık olduğunu belirten Çelik, "Keneler, hayvanlardan kan emerek besleniyor ve yaşam döngüsünü tamamlıyor. Yaşam evresini tamamlayıp döngüyü tamamlayabilmek için bir konağa ihtiyaç duyarlar. Yumurtlamak için büyükbaş ve küçükbaş hayvanları konaklama amacıyla kullanıyorlar. Bazen de bu, insanlar olabiliyor." dedi.

Mevsimsel olarak kadın çiftçilerin madımak toplamaya, bağ bahçe işleriyle uğraşmaya başladıklarına dikkati çeken Çelik, "İnsanların keneler ile karşılaşması söz konusu olabiliyor. Kene, 200-300 yumurta bırakabiliyor. Bilinenin aksine keneler, yumurtladıktan sonra ölmez. Bu döngüyü iki üç defa devam ettirirler." diye konuştu.

Bu aşamada hayvanlarda kene mücadelesinin önem taşıdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Konak olarak hayvanları kullanmamaları için ilaçlama yapıyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla köylerimize dağıttığımız kene ilaçlarıyla kenenin yaşam döngüsünü kırmaya çalışıyoruz, çoğalmalarını önlemeye çalışıyoruz. Kenelerin insanlarla temasını mümkün olduğunca en aza indirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kadın çiftçi eğitimleri ile kene ve KKKA hastalığı konusunda bilgilendirme yapıyoruz. 2023 yılında 60 köyde 1158 kadın yetiştiricimize eğitimlerimizi tamamladık. 2024 yılında da eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu, eğitim verdiğimiz 16'ncı köyümüz."

Eğitime katılan kadınlardan Meliha Çubuker, eğitim için yetkililere teşekkür ederek "Çok güzel eğitim verdiler. Eğitimden faydalandık. Tarlaya giderken çizme, beyaz elbise giymemiz lazım. Yapışmaması için önlemimizi almamız lazım ki keneden kurtulalım." ifadelerini kullandı.

Kadın çiftçilerden Gülay Altınzincir de eğitim için teşekkür ederek kene konusunda önemli bilgiler edindiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Tokat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta kadın çiftçilere kene ve KKKA eğitimi veriliyor - Son Dakika

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