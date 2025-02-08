Tokat'ta Kapanan Köy Yolları Açıldı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.
Kent genelinde önceki gece başlayan kar yağışı, gün boyunca aralıklarla devam etti.
Kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan 10 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonrası ulaşıma açıldı.
50 kişiden oluşan İl Özel İdaresi ekiplerinin kent genelindeki çalışmaları aralıksız sürüyor.
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