Tokat- Sivas kara yolunda etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Kentte dün etkili olan yağışın ardından 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Bölgede yağış sonucu kar kalınlığı 20 santimetreye çıktı.
Tokat Bölge Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?