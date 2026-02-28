Tokat\'ta Kar Yağışı Etkili

Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde devam ediyor.
Belediye ekipleri, sokak ve caddelerde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından temizlik çalışması yapıyor.
