Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Tokat\'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı sonrası kar kalınlığı 60 cm'ye ulaştı.

16.12.2024 13:46
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Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürüdü.

Kar kalınlığı merkezde 5 santimetre yüksek kesimlerde ise yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Bu arada Milliyet Hakimiyet Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Eryiğit ve öğrenciler kar üstünde ellik halay oynadılar.

Artova ilçesinde de kar yağışı etkili oldu oldu.

İlçe Özel İradesi ekipleri, kapalı ola köy yollarında çalışmalar yaptı. Yollar ulaşıma açıldı.

Başçiftlik ilçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

İlçede kara yağışı devam ediyor.

İlçe merkezinde belediye ekipleri ve iş makineleri kar temizleme çalışmaları başlattı.

Özel İdare ekipleri köy yolları ve Başçiftlik Kayak Merkezi yollarında karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde de 60 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA

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