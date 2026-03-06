Tokat\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ın Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti, cadde ve sokaklarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.