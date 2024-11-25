Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

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RESMİ, ÖZEL, ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İLE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ DE TATİL EDİLDİ

Tokat'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından gece saatlerinde valilik, Meteoroloji ve AFAD'dan alınan bilgileri yeniden değerlendirerek eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Tokat Valiliğinin yaptığı açıklamada "Meteoroloji İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin güncellenmesi ile yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitimin yanı sıra Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır. denildi.