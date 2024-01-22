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Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle TIR Devrildi, Çevre Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle TIR Devrildi, Çevre Yolu Ulaşıma Kapandı

Tokat'ta yaşanan kar yağışı nedeniyle tomruk yüklü bir TIR çevre yolu girişinde devrildi ve yol ulaşıma kapandı. Sürücünün yara almadığı kazada, TIR'ın çekilmesi için çalışmalar başlatıldı. Ayrıca, kent genelinde karayollarında tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

22.01.2024 - 04:55,
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TOKAT'ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle tomruk yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu çevre yolu ulaşıma kapandı

Kaza, gece saatlerinde Tokat- Sivas çevre yolu kavşağında yaşandı. Kent genelinde yağan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çevre yolunda seyir halinde olan Muhammet Sürlü (26) idaresindeki 37 LK 153 plakalı tomruk yüklü TIR, kar ve yağışı ve buzlanma nedeniyle çevre yolu girişinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR'da bulunan tomruklar yola saçıldı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yol ulaşıma kapatıldı. TIR'ın çekilip, yolun açılması için çalışma başlatıldı. Ayrıca kent genelinde karayollarında tuzlama çalışması aralıksız sürdürülüyor.

Tokat\'ta Kar Yağışı Nedeniyle TIR Devrildi, Çevre Yolu Ulaşıma Kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle TIR Devrildi, Çevre Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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