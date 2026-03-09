Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni - Son Dakika
Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni

09.03.2026 16:39
Tokat'ta 114 dairelik kentsel dönüşüm projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Valilik Yokuşu'nda Tokat Belediyesi tarafından yürütülen Kaledibi Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi kapsamında gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Tokat'ın birinci derece deprem riski taşıyan illerden biri olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Birçok il gibi gerçekten bizde de birçok noktada yapı stokunda ciddi sıkıntılarımız var. Malum, kale etekleri dediğimiz dört mahallemiz; yani Semerkant, Kabe-i Mescit, Cami-i Kebir ve Erenler'den oluşan dört mahallemizle alakalı bir riskli alan ilan edilmişti. Bu riskli alan sadece şehir estetiği bakımından değil, aynı zamanda kaleden kopup gelen kayalar ve yapıların da çok kötü olmasıyla ister istemez öncelik vermiş olduğumuz projelerden bir tanesiydi." dedi.

Yazıcıoğlu, kentsel dönüşümün yalnızca binaların güçlendirilmesi anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm demek sadece binaların güçlenmesi, sağlıklı binalar demek değil. Kentsel dönüşüm demek, şehrin rahatlaması demek, yeni sosyal alanlar demek, yeni parklanmalar, yeni yollar ve alternatif yollar demek." diye konuştu.

Projenin, Tokat'ın dokusuna uygun şekilde planlandığını aktaran Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi başlattığımız 114 dairelik, Tokat dokusuna uygun kentsel dönüşüm projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Burası Vali Yokuşu. İkinci projemiz olan 120 adet daireden oluşan projemiz de hemen arkanızda, Karşıyaka Mahallesi'nde. Projesi şu anda bitti, ihale sürecine girdi. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde onun da temellerini atmış olacağız ve buradaki ailelerimizi sağlıklı, güvenli evlere kavuşturmuş olacağız. Projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk bu proje çıktığı andan itibaren vatandaşlarımızdan müthiş bir teveccüh gördük. Yani 1 hafta-10 gün içerisinde 114 dairenin tamamıyla kuraları çekilmiş ve bütün süreç neredeyse bitmiş oldu."

Törene, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, MHP İl Başkanı Mustafa İpek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan duanın ardından projenin temeli atıldı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:37
