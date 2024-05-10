Tokat'ta KKKA hastalığına karşı keklik ve sülün yetiştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta KKKA hastalığına karşı keklik ve sülün yetiştiriliyor

Tokat\'ta KKKA hastalığına karşı keklik ve sülün yetiştiriliyor

Erbaa Belediyesi tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele amacıyla her yıl 500 keklik ile bin sülün yetiştiriliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle doğaya salınan keklik ve sülünler, bölgede keneyle mücadeleye katkı sağlıyor.

10.05.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Erbaa Belediyesince, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele için her yıl 500 keklik ile bin sülün yetiştiriyor.

KKKA hastalığıyla doğal yöntemlerle mücadele amacıyla 2008 yılında Erbaa Belediyesince keklik ve sülün üretim istasyonu oluşturuldu. Tesiste her yıl yetiştirilen 500 keklik ile bin sülün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl bahar aylarında doğaya salınıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, kene ısırmalarının bölgelerinde yaygın olduğunu söyledi.

Karagöl, "Üretilen keklik ve sülünleri doğaya salarak bölgede keneyle mücadeleye katkı sağlıyoruz. Buradaki bakım kolay olmuyor. Onların her gün yumurtlaması, kuluçkaya yatırılması, bakımı, büyümesi tabii ki süreç alıyor. Doğaya salımlarını da Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğümüzle beraber gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta KKKA hastalığına karşı keklik ve sülün yetiştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
13:14 Justin Bieber’ın gözyaşlarının sebebi belli oldu Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta KKKA hastalığına karşı keklik ve sülün yetiştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement