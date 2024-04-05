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Tokat'ta lastikçi ile kumrunun sıra dışı dostluğu

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir dükkanın floresanına yuva yapan kumru görenlerin dikkatini çekiyor.

Sulusaray ilçesinde oto lastik tamirciliği yapan Fatih Çakar, bir kumrunun sürekli dükkanın içerisine çöp getirdiğini fark etti. Yuva yapmak isteyen kumru getirdiği çöpleri lamba üzerine koydu. Ancak floresan lambanın ince olmasından dolayı getirdiği çöpler sürekli zemine düştü. Kuşun ısrarla yuva yapmaya çalıştığını gören işletme sahibi Çakar, bir çözüm bulmak için harekete geçti. Hemen bir tas alan Çakır, lambanın üzerine yapıştırdı. Kumru, hemen bu yeni oluşuma uyum sağlayarak tas içine yuva yapmaya başladı. Sıcak havalardan bunalan kumru, artık dükkanın sesinden etkilenmeden tas yuvasına gelip serinleyebiliyor. İlginç bir dostluk ve işbirliği örneği sergileyen Fatih Çakar, kumrunun dükkanıyla kurduğu bu özel bağı memnuniyetle izliyor.

"Sürpriz bir olay, sesten huylanmıyor"

Sürpriz bir olay yaşadığını ifade eden Fatih Çakar, "Bu kumrunun buraya gelmesi üçüncü senesi. Hayvan daha önce de buraya gelerek lamba üzerine çöp koyuyordu. Koyduğu çöpler durmayıp sürekli yere düşüyordu. Baktım kumru yuva yapmakta zorlanıyor. Ben de tası aldım oraya yapıştırdım. Hayvanın bu üçüncü senesi. Kaç tane yavruladı bilmiyorum. Biz üstümüze düşeni yaptık. Diğer kumrular için de yanına bir yuva daha yapacağım. Sürpriz bir olay sesten de huylanmıyor. Bize de alıştı. Bazen omuzumuza bile konuyor. Onunla arkadaş olduk" dedi.