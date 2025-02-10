Tokat'ta Maarif Modeli Semineri - Son Dakika
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Tokat'ta Maarif Modeli Semineri

Tokat'ta 140 gönüllü öğretmenle eğitimde beceri temelli yaklaşımlar ele alındı.

10.02.2025 09:46
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Tokat'ta 140 gönüllü öğretmenin katılımıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" semineri gerçekleştirildi.

Tokat Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde, 140 gönüllü öğretmenin katılımıyla düzenlenen ve 2 gün süren seminerde, eğitimde beceri temelli yaklaşımlar, maarif modelinin teorik arka planı, bütüncül eğitimin felsefesi ve okul yöneticilerinin programın uygulanmasındaki rolleri gibi konular ele alındı.

Seminer, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler sunumlar gerçekleştirdi.

Seminerde beceri temelli ders planı hazırlama, maarif modelinin temel yaklaşımı, öğrenme yaşantıları ve okuryazarlıklar, ders uygulamalarında senaryolaştırma yöntemleri gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Katılımcı öğretmenler, yeni eğitim modelleri üzerine bilgi edinmenin yanı sıra, interaktif atölye çalışmalarında deneyim kazanma fırsatı buldu.

Program değerlendirme, teşekkür ve katılım belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Seminere, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Bayram Özer, Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Burhan Akpınar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. Nail Yıldırım, Doç. Dr. Veda Yar Yıldırım, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Çetinel, İstinye Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Ali Gündoğdu ve Milli Eğitim Bakanlığından Dr. Ünal Akyüz akademisyen olarak katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Maarif Modeli Semineri - Son Dakika

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