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Tokat'ta manavdan çıkan bukalemun - Son Dakika
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Tokat'ta manavdan çıkan bukalemun

Tokat'ta bir manav tezgahından mandalina alan Özkan Helvacıoğlu, meyvelerin arasında bir bukalemun buldu. Helvacıoğlu, hayvana 'Patron' adını vererek evinde bakmaya başladı. Manav ise müşterileri uyarabilmek için kasaların üzerine 'Dikkat bukalemun çıkabilir' yazısı koydu.

Tokat\'ta manavdan çıkan bukalemun
14.12.2023 - 13:30,
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Tokat'ta manavdan aldığı mandalinaların arasından bukalemun çıkan Özkan Helvacıoğlu, "Patron" adını verdiği hayvanı evinde beslemeye başladı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki manav tezgahından mandalina alan Helvacıoğlu, meyvelerin arasında küçük bir hayvan bulunduğunu gördü.

Hayvanın bukalemun olduğunu belirleyen Helvacıoğlu, "Patron" adını verdiği hayvanı evine götürüp akvaryumda bakmaya başladı.

Helvacıoğlu, AA muhabirine, evin eksiklerini almak için manava gittiğini, alışverişi yaparken değişik bir canlı gördüğünü söyledi.

Yaptığı araştırmada bu canlının bukalemun olduğunu tespit ettiklerini anlatan Helvacıoğlu, "Üşüdüğünü, kıvrıldığını görüp sıcak bir ortama girmesi için eve götürmemiz gerektiğini düşündük. Bunu bulalı 3 gün oldu. İlk gün sıkıntı yaşadık, sonra destek aldık. Hem veteriner hekimlerden hem bu işle ilgili kişilerden yem onayları aldık. Nasıl bir ortama bırakılması gerektiğini öğrendik. Şu an bir sıkıntısı yok ama ilerleyen zamanlarda nasıl olur, biz de bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan tezgahından bukalemun çıkan manav, mandalinaların bulunduğu kasaların üzerine, "Dikkat bukalemun çıkabilir" yazısı koydu.

Kaynak: AA
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