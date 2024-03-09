Tokat'ta Mart Ayında Beklenen Kar Yağdı

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Kış boyu hasretle beklenen kar Mart'ta yağdı

Tokat'ta kış boyu hasretle beklenen kar Mart ayında yağdı, beyaza bürünen Çamlıbel geçi yolculara eğlence oldu

TOKAT - Tokat'ta kış boyu hasretle beklenen kar Mart ayında yağdı, beyaza bürünen Çamlıbel geçidi yolculara eğlence oldu.

Son asrın en sıcak kışını geçiren Sivas ve Tokat'ta hasretle beklenen kar Mart ayında yağdı. Sivas-Tokat karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel geçidi yağan Mart karıyla beyaza büründü. Ulaşım için bu yolu kullanan sürücüler ve yolcular kar sürprizi ile karşılaştı. Araçlarından inip yağan karın tadını çıkartanlar kartopu oynayıp fotoğraf çektirdi. Her zamanki gibi yağan kara en çok sevinen çocuklar oldu. Kar sürprizi ile mutlu olduklarını belirtenler 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünün gerçekleştiği ifade etti.