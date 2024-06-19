Tokat'ta meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Tokat'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İ.Y. idaresindeki 34 GAD 175 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Çırdak Mahallesi'nde bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. yaralandı ve İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.S. (56) yönetimindeki 46 AEM 634 plakalı otomobil ise Tokat-Turhal kara yolu Çaylı köyü mevkisinde bariyere çarptı. Kazada araçta bulunan M.E.P. (11) yaralandı ve Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

19.06.2024 17:25
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Tokat'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İ.Y. idaresindeki 34 GAD 175 plakalı otomobil, Yeşilyurt- Sulusaray kara yolu Çırdak Mahallesi'nde bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. yaralandı. Yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.S. (56) yönetimindeki 46 AEM 634 plakalı otomobil ise Tokat- Turhal kara yolu Çaylı köyü mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada araçta bulunan M.E.P. (11) yaralandı. Yaralı, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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