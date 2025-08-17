Tokat'ta motosiklet sürücülerinin tehlikeli yarışı kameraya yansıdı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yarışı kameraya yansıdı.

D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda iki motosiklet sürücüsü yarışmaya başladı.

Motosikletlerini üzerlerine yatarak kullanan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar ise başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.