Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yarışı kameraya yansıdı.
D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda iki motosiklet sürücüsü yarışmaya başladı.
Motosikletlerini üzerlerine yatarak kullanan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu.
O anlar ise başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta motosiklet sürücülerinin tehlikeli yarışı kameraya yansıdı - Son Dakika
