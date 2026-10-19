Tokat\'ta Muhtarlar Günü\'nde Dernek Başkanı Al hizmet binası ve köy konağı istedi

Tokat'ta Muhtarlar Günü'nde Dernek Başkanı Al hizmet binası ve köy konağı istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü için tören düzenlendi. Dernek Başkanı Mustafa Al, törende fiziki koşulların iyileştirilmesini, mahallelerde hizmet binası ve köylerde köy konağı yapılmasını istedi.
Tokat'ta, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen törene protokol ve muhtarlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tokat Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mustafa Al, muhtarlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için fiziki şartların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, köylerde ise köy konakları yapılmasını talep etti
Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Törene, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA
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