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Tokat'ta öğrenciler Togg ile buluştu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u okul bahçesinde inceledi ve fotoğraf çektirdi. Esnaf Murat Şahingöz, çocukların gelecekte mühendis, mucit ve yazılımcı olmaları için aracını okula getirdiğini belirtti.

Tokat\'ta öğrenciler Togg ile buluştu
19.12.2023 - 11:39,
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde öğrenciler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'la buluştu.

Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Togg okul bahçesine getirildi.

Öğrenciler Togg'u inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Esnaf Murat Şahingöz, "Togg'un en iyi yerli malı olacağını düşünerek aracımı okul bahçesine getirdim. Çocukların çok beğendikleri her hallerinden belli oluyor. Geleceğin mühendisleri, mucitleri, yazılımcıları olmaları yolunda bir katkımız olması için aracımı incelemeleri için sundum." dedi.

Kaynak: AA
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