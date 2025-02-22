Tokat'ta Ölümlü Trafik Kazası: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Tokat'ta ölümlü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı.
Yönetimindeki tırın çarpıştığı otomobilin sürücüsünün öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan V.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen V.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Beşir Durupınar idaresindeki 38 NA 396 plakalı otomobil, dün Tokat- Niksar kara yolu Almus kavşağında, V.A. yönetimindeki 34 KEV 080 plakalı tırla çarpışmış, kazada Durupınar hayatını kaybetmiş, otomobilde bulunan S.T. ve Z.Ç. ise yaralanmıştı.
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