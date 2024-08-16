Tokat'ta Otobüs ve Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Otobüs ve Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

Tokat\'ta Otobüs ve Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

16.08.2024 02:46
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aykut Cantürk (40) idaresindeki 21 ABS 199 plakalı Erzincan Başak firmasına ait yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında Cemalettin Ege yönetimindeki 60 KS 125 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile aynı araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve Armağan Duran yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile Mustafa Duran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüsteki yolculardan Mevlüt Bakır, gazetecilere, kazanın ardından araçtan inerek otomobildekileri kurtarmaya yardımcı olduğunu ifade ederek, "Biz yaralıları yolun kenarına aldıktan sonra araçta patlama oldu." diye konuştu.

Bu arada kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otobüsün D-100 kara yolunda kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Otobüs ve Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Otobüs ve Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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