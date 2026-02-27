Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
S.D. (46) idaresindeki 60 DS 559 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Çayır köyü Uyuz Pınarı mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
