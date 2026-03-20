Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.M. (43) idaresindeki 05 ACU 211 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.G. (61), B.K. (31), H.M. (69) ve A.K. (2) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
