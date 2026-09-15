Tokat'ta otomobil elektrik direğine çarpıp devrildi, 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Tokat-Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında otomobilin elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nazmiye Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İ.Ç. (76) yönetimindeki 24 NAL 226 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında elektrik direğine çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Nazmiye Ç. (74), sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Nazmiye Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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