Tokat'ta otomobil ile çekici çarpıştı, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Tokat-Sivas kara yolu Artova kavşağında otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
N.A. idaresindeki 60 YC 390 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Artova kavşağında M.G. yönetimindeki 31 U 9487 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile ayrı araçta bulunan M.A.E. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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