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Tokat'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
G.K. idaresindeki 60 ABB 394 plakalı otomobil, Bedestenlioğlu Mahallesi Mevlana Caddesi Hz. Ömer Camisi yakınlarında, Ü.B. yönetimindeki 60 S 0061 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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