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Tokat'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Tokat'ın Bedestenlioğlu Mahallesi Mevlana Caddesi Hz. Ömer Camisi yakınlarında, G.K. idaresindeki otomobil ile Ü.B. yönetimindeki işçi servisi çarpıştı. Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat\'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
12.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:02
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Tokat'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

G.K. idaresindeki 60 ABB 394 plakalı otomobil, Bedestenlioğlu Mahallesi Mevlana Caddesi Hz. Ömer Camisi yakınlarında, Ü.B. yönetimindeki 60 S 0061 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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