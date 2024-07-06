Tokat'ta sağanak ve dolu yağışı sonrasında ulaşımda aksaklıkların giderilmesi için çalışma başlatıldı

Tokat'ta sağanak ve dolu yağışı sonrasında ulaşımda meydana gelen aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.
Artova Özel İdare Müdürlüğü ve Artova Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkın sonrasında kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Sağlıca köyü mevkisinde başlatılan çalışmalarda, taşkınların getirdiği çamur ve diğer birikintiler iş makineleriyle temizleniyor.
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