Tokat\'ta Sahte Altın Satan 2 Kişi Tutuklandı

Güncel

Tokat'ta bir kuyumcuya sahte altın satan, bir başka kuyumcuya ise satma girişiminde bulunan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından gelen bazı şüphelilerin kuyumculara sahte altın satarak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yabancı uyruklu S.Q. (32) ile aynı yaştaki F.Y. isimli kadının kent merkezindeki bir kuyumcuya sahte bilezik sattığı, diğer bir kuyumcuya ise satma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 34 sahte bilezik ele geçirildi.

2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.