Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Tokat'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezi ile Reşadiye, Erbaa, Niksar, Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği, 12 şarjör, 607 fişek, 5 kasatura, 1 baston görünümlü bıçak ve 1 tabanca görünümlü av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli jandarmaya götürüldü.