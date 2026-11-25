Tokat'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

Turhal ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 değişik ebatlarda şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 320 değişik ebatlarda fişek, 3 ruhsatsız tüfek ve 118 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli emniyete götürüldü.