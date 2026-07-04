Tokat'ta Sünnet Şöleni Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Sünnet Şöleni Geleneği

Tokat\'ta Sünnet Şöleni Geleneği
04.07.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 30 çocuk için düzenlenen sünnet şenliğinde mehteran gösterisi ve hediyeler dağıtıldı.

Tokat'ta, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Çocuklar ve aileleri, Tokat Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesi'nde bir araya geldi. Mehteran gösterisi ve dua edilmesinin ardından şehir merkezinde konvoy düzenlendi.

Program, Yeşilvadi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sünnet şöleniyle devam etti.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, vakıf medeniyetinin yalnızca tarihi eserlerden ibaret olmadığını, insanı merkeze alan güçlü bir iyilik ve dayanışma anlayışını temsil ettiğini söyledi.

Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze uzanan vakıf geleneğinin toplumun sosyal hayatını şekillendiren en önemli kurumlar arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Vakıf kültürü paylaşmanın, dayanışmanın ve merhametin kurumsallaşmış halidir. Bizler de bu köklü mirası yalnızca korumakla kalmıyor, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirerek gelecek nesillere aktarıyoruz." dedi.

Çocuklara gram altın, bisiklet ve çeşitli hediyelerin verildiği programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sünnet, Güncel, Çocuk, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Sünnet Şöleni Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama
Ahu Tuğba’nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Çantasından ’veresiye müşteri listesi’ çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

13:10
Beşiktaş’ta sağanakta can pazarı
Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 13:34:10. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Sünnet Şöleni Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.