Tokat\'ta Taşkın: Evler Su Bastı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde sağanak ve Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Kelkit Irmağı yükseldi. Irmağın yükselmesiyle Fardas Deresi mevkisinde yaşanan taşkında çevredeki evleri su bastı.

Olay, Reşadiye ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Fardas Deresi mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak ile Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı. Baraj kapaklarının açılması ve yağışın etkisiyle Kelkit Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Seviyenin artmasıyla Fardas Deresi'nde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle dere çevresindeki bazı evlerde su baskınları yaşandı. Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikaya ait iş makineleri ise yükselen sel sularının arasında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çalışma başlattı.