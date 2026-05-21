Tokat\'ta Taşkın Önlemi: 9 km Kayar Set

21.05.2026 14:51
Almus Barajı doluluğu nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak kenarında 9 km set çekildi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle nehirde taşkın riskine karşı ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak kenarı boyunca dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı. Değerlendirmede, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavaklardan su tahliyesine başlandığı bildirildi. Olası bir taşkından etkileneceği öngörülen Yeşilırmak kıyısı boyunca, nehrin sağ ve sol taraflarında yoğun bir çalışma başlatıldı. DSİ, Tokat İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yürütülen çalışmada, suyun gücünü kesmek amacıyla özellikle kent merkezinde tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar kullanıldı. Nehir boyunca 9 kilometre hat oluşturan tahkimat çalışması yapıldı. İş makineleriyle üst üste yığılarak adeta bir duvar haline getirilen dev kayalarla, suyun yerleşim yerlerine ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor. Bölgedeki önlemler ve ekiplerin takibi sürüyor.

Kaynak: DHA

