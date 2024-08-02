Tokat'ta Tehlikeli Yolculuk: Kız Çocukları Kamyonet Kasasında Seyahat Etti

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuklarının kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Karayaka Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde, kamyonet kasasında seyahat eden çocukların kasa arkasında etrafı izledikleri anlar yer aldı.

Görüntülerde kız çocuklarından birisinin, kamyonet hareket halindeyken, iç tarafa geçebilmek için bulunduğu yerden kasa ilavesine basarak ayrıldığı anlar da kaydedildi.

Kamyonetin tehlikeli yolculuğu, Karayaka Kavşağı ve D-100 karayolunda da devam etti.